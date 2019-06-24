طرح ٥٣٨ وحدة سكنية في العاصمة الإدارية بأسبقية الحجز

المساحات تتراوح بين ١٣٠ و١٧٣ م٢.. ومصدر: متوسط سعر المتر ١١.٧٥٠ ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحي السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل على الموقع الإلكتروني وسداد مقدم الحجز خلال الفترة من ٢ حتى ١٨ يوليو المقبل، على أن يبدأ الحجز واختيار الوحدة يوم

٢٨ يوليو حتى نهاية الشهر.

وبشأن نظام السداد، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10٪، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وتابع: كما يتم سداد 10٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، و10% عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.

ولم تحدد وزارة الإسكان تكلفة الوحدات، لكن مصدر أكد لـ"الشروق" أن متوسط سعر المتر المربع نحو ١١ ألفا و٧٥٠ جنيه.