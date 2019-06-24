«خارجية النواب» سنذكر فى كافة المحافل الدولية بمخاطر الدول الراعية للإرهاب

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، كريم درويش، إنه أكد لرئيسة برلمان صربيا خلال زيارتها لمجلس النواب مؤخرا، أن تركيا بزعامة أردوغان خالفت كل القوانين الدولية، بتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين في أراضيها، كمنصة للإنطلاق منها للدول المجاورة، وتوفير المنابر الإعلامية لهم، ودعم تلك الجماعات التي تعتمد على مرجعيات فكرية، وعملية تنشر الغلو، والتطرف والإرهاب.

وأشار درويش فى بيان له، إلى أنه ذكر ما سبق، بمناسبة إشادة رئيسة برلمان صربيا بالدور المصرى البارز في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن أردوغان يعمل بشكل ممنهج، على توفير الدعم التسليحى لبعض الجماعات الإرهابية في الدول المجاورة، مما يعطل عملية التسوية السياسية، وما يرتبط بذلك من تحقيق الاستقرار، في تلك الدول وأبعاد مخططات التقسيم والتفتيت التي يراد نشرها في المنطقة.

وأكد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتنفيذ القرارات الدولية، بمنع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ودعمهم بأى صورة من الصور، مضيفا أن ذلك يحقق السلم والاستقرار الإقليمى والدولى ويعتبر مصلحة عالمية.

وتابع:" لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لن تألوا جهدا في التذكير في كافة المحافل الدولية والإقليمية ومع كل ممثلي الدول الأجنبية، ووفودها بمخاطر الدول الراعية للإرهاب، وقاداتها الذين يعتبرون شركاء للإرهابيين في جرائمهم، التي تنبذها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والضمير الإنسانى العالمى.