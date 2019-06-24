رئيس وزراء سنغافورة: الحرب التجارية أخطر من الأزمة المالية

أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج أن "الحرب التجارية أخطر من الأزمة المالية".

وقال -في مقابلة مع صحيفة "نيكي"- إنه لا يتوقع أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من حل الخلافات التجارية بينهما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، مضيفا: "أن الأمر يتطلب عملية طويلة".

وأوضح أن تبعات النزاع "ربما تكون حتى أخطر من الأزمة المالية" التي حدثت قبل نحو عقد من الزمن، ذاكرا أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى التواصل مع بعضهما البعض على مستويات أعلى.

واقترح -وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين- أن يبدأ البلدان بالقضايا الأكثر سهولة من أجل بناء الثقة.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة بعد أيام.