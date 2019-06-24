انخفض الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، بنسبة 8.4% فى شهر إبريل الماضى (أولى)، ليسجل 131.84، مقابل 143.94 خلال شهر مارس 2019 (نهائى)، بحسب البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر إبريل 2019 التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أمس.

ووفق البيانات، سجل الرقـم القيـاسـى لصناعة الفلزات القاعدية 82.65، مقارنة بـ71.22 فى مارس، بزيادة 16٪ وذلك بسبب ارتفاع عقود التوريد وتوافر الطاقة، فيما بلـغ الرقــــم القيـــاسـى للصناعات التحويلية الأخرى 80.89، مقارنة بـ67.28 فى مارس بارتفــاع 20.2% وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجات العاديات (منتجات خان الخليلى) وارتفاع أوامر التصدير للمنتجات المكتبية.

وبلـغ الرقم القياسى فى صناعة المنتجات الغذائية 82.44، مقارنة بـ108.66 فى مارس بنسبة انخفاض 24.1% وذلك بسبب موسمية إنتاج السكر، فيما سجل الرقـم القياسى فى صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 178.96، مقارنة بـ181.73 بانخفاض 1.5٪ وذلك بسبب الإنتاج طبقا للعقود الموقعة فقط.