الصين تؤكد استعدادها لتعميق التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يى" اليوم إن بلاده ترغب في العمل مع الدول الأفريقية لبناء علاقات متميزة ومستدامة، وتعميق التعاون في مختلف المجالات سيما البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة بكين، مع وزراء خارجية ثماني دول أفريقية هي سيراليون والجابون وجمهورية الكونغو وساو تومي وبرنسيب والكاميرون والصومال ومدغشقر والسنغال على هامش مشاركتهم في الاجتماع التنسيقي لمتابعة تنفيذ نتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك).

وقال وانغ "أن الاجتماع (متابعة نتائج فوكاك) يعد فرصة كبيرة للصين والدول الأفريقية لتعميق التعاون الاستراتيجي، حيث تشترك الصين والدول الأفريقية في نفس التطلع نحو التنمية، ونفس الاهتمام بالشؤون الدولية"، مشيرا إلى أهمية تنفيذ نتائج قمة منتدى فوكاك التي عقدت في بكين العام الماضي.

وأضاف: "نأمل خلال الاجتماع مراجعة انجازات التعاون الصيني الأفريقي، والعمل معا لتخطيط المرحلة القادمة من تنفيذ مخرجات (فوكاك)".

وانتقد وانغ بشدة ما أثير بشأن "فخ الديون" في التعاون الصيني الأفريقي، حيث أكد أن "الدعم المالي الصيني للدول الأفريقية لا يترتب عليه أي قيود سياسية".

من جانبه، قال وزير خارجية الكاميرون "ليجون مبيلا" –خلال اللقاء- إن "التعاون الصيني الأفريقي في إطار الحزام والطريق سيجلب أملا جديدا للدول الأفريقية، ويحقق ازدهارا للشعوب الأفريقية".

وأشاد وزير خارجية جمهورية الكونغو "جان كلود جاكوسو" بموقف الصين من التعددية، قائلا: "جمهورية الكونغو تدعم تعددية الأطراف. إنها أمر مهم للدول متوسطة الحجم والصغيرة. نحن نؤيد موقف الصين الثابت من معارضة الأحادية، وسنواصل مساندة الصين في هذا الشأن".

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