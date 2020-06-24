فنان أمريكي ينشر كلمات جورج فلويد الأخيرة في سماء الولايات المتحدة

استلهم كثير من الفنانين المحترفين والهواة عبارات وصور جورج فلويد، المواطن الأمريكي ذو البشرة السمراء، الذي قتل في 25 مايو الماضي على يد أحد ضباط الشرطة، في مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، في لوحات وجرافيتي وأشكال فنية مختلفة للتعبير عن رفض العنصرية، والتمييز ضد فئة معينة بسبب لون بشرتهم.

جيمي هولمز أحد الفنانين الذين قرروا أن يجعلوا عبارات جورج فلويد الأخيرة التي قالها قبل أن يموت، تعبر الولايات المتحدة بمختلف مدنها، من خلال كتابها في السماء، لتظهر إلى أكبر عدد من السكان في أماكن مختلفة، وفق ما جاء في تقرير نشره موقع "أرتسي" المتخصص في الفنون التشكيلية.

توجه الفنان جيمي هولمز إلى السماء، بمساعدة معرض "ليبري كوليكتف" في ديترويت، إلى التحليق فوق خمس مدن أمريكية؛ نيويورك وميامي ودالاس وديترويت ولوس أنجلوس، وحملت الطائرة لافتات مزينة بالكلمات الأخيرة التي نطق بها فلويد، وتراوحت العبارات الموجودة على اللافتات بين "سيقتلونني" في سماء نيويورك، إلى "لا أستطيع التنفس" فوق ديترويت بولاية ميتشيجان.

وضع هولمز أيضًا لافتات مع الكلمات الأخيرة لفلويد على موقعه عبر منصات التواصل الاجتماعي للجمهور لطباعتها والاحتجاج بها، وقال عن ذلك: "رأيت ذلك وسيلة لتوحيد الناس حتى بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاحتجاج من بعيد إذا لم يتمكنوا من التواجد على الأرض، يمكنهم رؤية اللافتة في السماء والمشاركة في حركة أكبر، إن وجود كلمات جورج فلويد الأخيرة في السماء ليشاهدها أعداد كبيرة من الناس سمحت بلحظة أكبر من أجل السلام مثل إطلاق الحمام في السماء".

وفي بيان أصدره هولمز عبر منصته الخاصة، قال: "كنت ضحية لسوء سلوك الشرطة في عدد من المناسبات في حياتي، بسبب بشرتي السمراء، ولكن في مرحلة ما سوف يدركون أنه لا يمكنهم قتلنا جميعًا".

وافتتح هولمز أيضا معرضا رقميا لأعماله بعنوان "كل شيء مؤلم"، من من خلال صالة دالاس المعاصرة للفنون، وتضمن المعرض توثيق وأعمال ضد العنصرية النظامية، وفي 20 يونيو، نظم عرض جديد في وسط مدينة ديترويت.

وتشكل تجارب هولمز مع العنصرية جانبا كبيرا من ممارسته الفنية، فهذه ليست أول مرة يحاول التعبير فيها عن رفضه للتمييز العرقي في أمريكا من خلال فنه، وهو في الأصل من ثيبودوكس بولاية لويزيانا، وعادة ما يصنع لوحات تصويرية كبيرة تصور حياة ذوي البشرة السمراء في موطن ولادته، وفق ما ذكره موقع أرتسي المتخصص في الفن التشكيلي.

وقال هولمز: "عندما أرسم صورًا للنساء السود على سبيل المثال، أحاول إظهار القوة التي تمتلكها النساء، أنا معجب بهن لأن لديهن الكثير من القدرة على التحمل، يقاتلن من أجل الحصول على أجور، ويتعرضن للضرب، ولذا عندما أرسمهن أريد أن أعطيهن الضوء الذي يستحقونه".