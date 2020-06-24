 مقتل جندي تركي بنيران أطلقت من الجانب الإيراني من الحدود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل جندي تركي بنيران أطلقت من الجانب الإيراني من الحدود

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 10:27 ص

لقي جندي تركي حتفه وأصيب آخر بجروح في منطقة "يوكساك أوفا" الحدودية جنوب شرقي تركيا جراء نيران أطلقت من الجانب الإيراني.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة "الأناضول" التركية أن "جنديين اثنين أصيبا بجروج بنيران أطلقت من الجانب الإيراني من الحدود، خلال دورية استطلاع ومراقبة للوحدات التركية في منطقة يوكساك أوفا الحدودية مع إيران ... وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث توفى أحدهما متأثرا بجراحه رغم كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياته".

ولم يذكر البيان أي معلومات عن الجهة التي أطلقت النار على الجنود الأتراك من الحدود الإيرانية.

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