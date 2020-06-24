شبيجل: رئيسا الحزب الاشتراكي الألماني يحصلان على بدل شهري عن عملهما

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن رئيسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زايسكا إسكن ونوربرت فالتر-بوريانس، يحصلان على بدل تمثيل شهريا عن عملهما في قيادة الحزب.

ونشرت إسكن في صفحتها كنائب برلماني، أن قيمة هذا البدل الشهري تبلغ 9000 يورو.

وكتب الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيجل" اليوم الأربعاء أن إسكن و فالتر-بوريانس يحصلان على بدل، لكنها لم تفصح عن قيمته.

تجدر الإشارة إلى أن إسكن تحصل بالإضافة إلى ذلك على مكافأة عن عملها كنائب في البرلمان بقيمة نحو 10100 يورو.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الحزب للمجلة إن بدل التمثيل المصروف لرئيسي الحزب يتفق مع القواعد التي كان معمولا بها مع الرؤساء السابقين، مشيرة إلى أن التخلي عن 10% من هذا البدل جعله أقل من قيمته المعيارية.

وفي تصريحات للمجلة، قال فلوريان بوست، عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي، منتقدا:" في الوقت الذي تكون فيه ماليات الحزب بهذا القدر من السوء، ويتعين فيه على الجميع الادخار، ينبغي على كل واحد أن يسأل نفسه عن الإسهام الذي يقدمه".

ورأى بوست أن بدل التمثيل ليس خطأ من الناحية المبدئية، ولكن " يجب على كل واحد أن يتمكن من الإجابة بشعور داخلي سليم" حول ما إذا كانت قيمة البدل مناسبة، مضيفا أنه " من المتوقع أن تكون الإجابة على هذا السؤال سهلة للغاية".

وبحسب بيانات لـ"شبيجل"، كان رؤساء سابقون للحزب تنازلوا عن البدل، ومنهم، على سبيل المثال، المستشار السابق جيرهارد شرودر والرئيسة السابقة للحزب اندريا ناليس.

ويتبنى الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا نهجا تقشفيا في أعقاب النتائج الكارثية التي سجلها في الانتخابات السابقة.