ارتفاع كبير في وفيات كورونا بـ21 دولة أوروبية مقارنة بالسنوات السابقة

أشارت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الصادرة، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الوفيات التي حدثت جراء الإصابة بفيروس كورونا في 21 دولة خلال مارس وأبريل الماضيين تزيد بمقدار 140 ألف حالة مقارنة بمتوسط عدد الوفيات في هذه الدول خلال نفس الشهرين في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019.



جاء ذلك وفقا للبيانات التي حصل عليها يوروستات من الدول الإحدى والعشرين، وأغلبها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وأوضحت البيانات أن 90% من العدد الزائد من الوفيات كان من الشريحة العمرية التي تبدأ من 70 عاما، وكان عدد المتوفين من الرجال أكثر من النساء.



وأضاف يوروستات أن أعلى معدل وفيات تم تسجيله في الأسبوع الرابع عشر من العام، أي بين 30 مارس والخامس من أبريل، وتباين عدد الوفيات في دول الاتحاد الأوروبي على نحو قوي.



وكان أقوى معدل للوفيات مقارنة بالأعوام الماضية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبعض أجزاء من بلجيكا. وفي المقابل، كان الارتفاع أقل قوة في ألمانيا.



وخلت الإحصائية من بريطانيا، في حين ضمت النرويج وسويسرا، وهما من خارج الاتحاد الأوروبي.