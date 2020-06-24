«السيد بنفسجي» يمثل مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي ببلغاريا

يمثل فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة أبو زيد، الذي أنتجه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الحادي عشر GOLDEN KUKER - صوفيا - بلغاريا يوم 1 سبتمبر 2020.

الفيلم من إنتاج عام ٢٠١٩ سيناريو أحمد عبدالرحيم، موسيقى هاني شنودة، صوت رامي حسين، ومونتاج مها رشدي.

وتدور أحداثه حول حرية الاختيار، وكيف أنه لا يجوز فرض الأفكار على الآخرين، وكيف أن التنوع والاختلاف يجعل للحياة نكهة ومذاق أروع.

وتم اختيار الفيلم للمنافسة في العديد من المهرجانات منها مهرجان الحامه - قابس - تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة - بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020.

كما تم اختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائى الدولى لانزاروت - إسبانيا 2020، إضافة إلى المهرجان الدولى لسينما التحريك بالقيروان 2010، كما فاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس - 2020.

يذكر أن المخرج أسامة أبو زيد، أخرج العديد من الأفلام القصيرة، منها "فيلم وهكذا، والهدية، والسلام أمانة".