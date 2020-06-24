اتهام رئيس كوسوفو بارتكاب جرائم حرب

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أعلن مدع عام معن بجرائم الحرب في كوسوفو، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس هاشم ثاتشي ومسؤولين آخرين.