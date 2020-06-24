 اتهام رئيس كوسوفو بارتكاب جرائم حرب - بوابة الشروق
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اتهام رئيس كوسوفو بارتكاب جرائم حرب

برشتينا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 5:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 5:53 م

أعلن مدع عام معن بجرائم الحرب في كوسوفو، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس هاشم ثاتشي ومسؤولين آخرين.

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