تايوان ترفع الحظر عن بقاء ركاب الترانزيت دون ثماني ساعات

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أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم رفع الحظر على ركاب الترانزيت يوم غد الخميس، باستثناء القادمين على متن رحلان قادمة من الصين أو الذين يمكثون لأكثر من ثماني ساعات.

وكانت تايوان فرضت حظرا في 24 مارس على ركاب الترانزيت للحد من انتشار فيروس كورونا في مطار تاويوان الدولي.

وقال نائب وزير الداخلية تشن تسونج-ين، وهو أيضا نائب قائد لجنة القيادة المركزية لمكافحة الوباء، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "يتعين ألا تتجاوز فترة الترانزيت الثماني ساعات".

وأشار تشن إلى أنه خلال فترة الترانزيت، ستراقب شركات الطيران عن كثب أنشطة جميع الركاب وستوفر لهم مساحة حصرية لطلب وجبات أو منتجات معفاة من الرسوم الجمركية

ولم تسجل تايوان أية إصابات انتقلت محليا بكورونا منذ 73 يوما متتالية حتى اليوم الأربعاء.

وإجمالا سجلت البلاد 446 حالة إصابة بكورونا توفيت منها سبع حالات وتعافت 435 حالة، وفقا للقيادة المركزية.

وأضاف تشن أنه سيتم تعديل الضوابط الحدودية للسماح لمزيد من الأجانب بدخول تايوان، واعتبارا من 29 يونيو، سيتم السماح للأجانب والمقيمين في هونج كونج وماكاو بدخول تايوان لأسباب مختلفة باستثناء مشاهدة المعالم السياحية والزيارات الاجتماعية.

وشددت اللجنة على أن سكان البر الرئيسي للصين ما زالوا ممنوعين من دخول تايوان.

وسيتعين على جميع الأجانب القادمين لزيارة تايوان تقديم وثائق تثبت عدم إصابتهم بالفيروس حتى ثلاثة أيام قبل المغادرة، وقال تشين إنهم سيخضعون لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما بعد الوصول.