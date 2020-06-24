قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن قرارات ومخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا، كانت إيجابية وداعمة للوحدة الوطنية في ليبيا وإيقاف الحرب والاتجاه إلى الحوار بين الفرقاء على طاولة الحوار، وكذلك منع التدخل الأجنبي «الذي سعى فسادًا، وعلى رأسه تركيا»، بحسب تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك ارتياحا كبيرا من الساسة الليبيين تجاه توصيات جامعة الدول العربية اليوم، متابعًا: «الليبي الأصيل يؤيد ما صدر اليوم عن جامعة الدول العربية».

واستطرد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: «من لم يقبل بتوصيات جامعة الدول العربية اليوم فهو متحالف مع الإرهابيين، ومن الفوضاويين».

وعن قرار حكومة الوفاق بتخفيض تمثيلها في جامعة الدول العربية، علق بأن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الليبي غير شرعيين في الأساس.

وأكد قرار جامعة الدول العربية الذي صدر بعد اجتماعها الطارئ، الثلاثاء بشأن ليبيا بناء على طلب من مصر، على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية والالتزام بوحدة وسيادة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية غير الشرعية كافة.

ودعا قرار الجامعة العربية، الذي ضم 14 بندا، إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية وداخل مياهها الإقليمية، وأكد القرار على «الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة».