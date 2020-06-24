علماء بريطانيون: اللقاح المحتمل لكورونا قد لا يكون فعال للمسنين

كشف علماء بريطانيون، أمس الثلاثاء، أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد لا يكون فعال لكبار السن، وهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء والوفاة، مما يعني ضرورة تحصين المحيطين بهم بما فيهم الأطفال.

وقال بيتر أوبنشاو، رئيس الجمعية البريطانية لعلم المناعة وعضو الفريق الاستشاري الحكومي المختص بتهديدات فيروس كورونا إنه كان يبحث هذا الأسبوع وثيقة لاستهداف مجموعات مختلفة من السكان باللقاح، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأوضح أوبنشاو في جلسة للجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس اللوردات البريطاني: "في بعض الأوقات بإمكاننا حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر بعلاج مجموعة أخرى، مثل ما فعلناه مع مرض الأنفلونزا الموسومية". وتابع: "خلال الأعوام القليلة الماضية، كانت بريطانيا الرائدة في طرح اللقاحات الحية الموهنة (تصمم لإحداث عدوى دون ظهور أعراض) للأطفال".

وتابع أوبنشاو: "إعطاء رشة أنفية من اللقاح المضاد للأنفلونزا للأطفال الذين لا يصابون في كثير من الأحيان بالإنفلونزا الشديدة، يمكن من حماية أجدادهم، كما أن تحصين العاملين بقطاع الصحة (من المرجح أن يكونوا أول من يتم إعطائهم اللقاح المضاد لكورونا) سيساعد في حماية المسنين وهم الأكثر تعاملا مع الأطباء".

من جهته، أوضح رئيس الجمعية البريطانية لعلم المناعة، أرني أكبر أن "أول شيئ يظهر لدى كبار السن حتى إذا كانوا أصحاء، هو التهاب بكل مكان في الجسد". وتابع "هذا الاتهاب يكون مرتبط بالضعف ويسبب العديد من الآثار السلبية كلما تقدم العمر". ومضى قائلا: "كما يتفاقم هذا الالتهاب عند التعرض لمرض شديد مثل كوفيد-19".

وأوضح أكبر أن "معرفة مصدر هذا الالتهاب في المقام الأول، هو الشيئ الذي نحتاج إلى معرفته والتصدي له".

وأشار أكبر، وهو أيضا أستاذ علم المناعة بجامعة كاليفورنيا، إلى أن العلماء بحاجة إلى معرفة ما الذي يحدث في جهاز المناعة مع التقدم في العمر، لافتا إلي أن هناك شئ آخر من الممكن الاعتماد عليه في علاج كبار السن بجانب اللقاح، مثل عقار الديكساميثازون (يمنع إفراز المواد المسؤولة عن الالتهاب بما في ذلك البروستاجلاندين، كينين، الهستامين، والإنزيمات الشحمية، وهو يغير أيضا استجابة الجسم المناعية) الذي بإمكانه منع الالتهاب الذي ينتج عن الإصابة بالفيروس والذي أثبت فاعليته في إنقاذ حياة المصابين بكوفيد-19".

وتابع : "بالنسبة لكبار السن، يجب أن يكون هناك دواء مضاد للالتهابات، مثل ديكساميثازون، إلى جانب اللقاح للحصول على أقصى فائدة ممكنة".