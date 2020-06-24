استطلاع: ثلث الإيطاليين سيرفضون الحصول على تطعيم ضد كورونا حال توافره

خلص استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن واحدا من بين كل 3 إيطاليين لن يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا في حال توافره.



وأفاد معهد أبحاث "إي إكس إي"، بأن نحو 33% من الإيطاليين لن يحصلوا على التطعيم في حال توافر اللقاح لهم، على عكس 61% سيحصلون على التطعيم، في حين أعرب 6% عن عدم تأكدهم من قرارهم.



وخلص الاستطلاع إلى أن 57% من الإيطاليين يفضلون القواعد الحالية بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، على عكس 33% قالوا إنه يجب تخفيف الإجراءات، وأعرب 8% عن رغبتهم في إلغائها تماما.



ولم يتوافر بعد لقاح لفيروس كورونا، ولكن هناك جهود ضخمة عالمية للتوصل للقاح.



وكانت إيطاليا من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وقد خفت حدة الأزمة خلال الأسابيع الماضية. وسجلت إيطاليا 122 حالة إصابة جديدة أمس الثلاثاء، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 فبراير الماضي.



وسجلت إيطاليا نحو 239 ألف حالة إصابة بالفيروس و34700 حالة وفاة.