 استطلاع: ثلث الإيطاليين سيرفضون الحصول على تطعيم ضد كورونا حال توافره - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يونيو 2020 4:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

استطلاع: ثلث الإيطاليين سيرفضون الحصول على تطعيم ضد كورونا حال توافره

علم ايطاليا - ارشيفية
علم ايطاليا - ارشيفية
روما - د ب ا:
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 4:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 4:13 م
خلص استطلاع للرأي، اليوم الأربعاء، أن واحدا من بين كل 3 إيطاليين لن يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا في حال توافره.

وأفاد معهد أبحاث "إي إكس إي"، بأن نحو 33% من الإيطاليين لن يحصلوا على التطعيم في حال توافر اللقاح لهم، على عكس 61% سيحصلون على التطعيم، في حين أعرب 6% عن عدم تأكدهم من قرارهم.

وخلص الاستطلاع إلى أن 57% من الإيطاليين يفضلون القواعد الحالية بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، على عكس 33% قالوا إنه يجب تخفيف الإجراءات، وأعرب 8% عن رغبتهم في إلغائها تماما.

ولم يتوافر بعد لقاح لفيروس كورونا، ولكن هناك جهود ضخمة عالمية للتوصل للقاح.

وكانت إيطاليا من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وقد خفت حدة الأزمة خلال الأسابيع الماضية. وسجلت إيطاليا 122 حالة إصابة جديدة أمس الثلاثاء، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 فبراير الماضي.

وسجلت إيطاليا نحو 239 ألف حالة إصابة بالفيروس و34700 حالة وفاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك