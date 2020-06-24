عودة الهدوء إلى تطاوين التونسية بعد مواجهات بين الشرطة وعاطلين

سيطر الهدوء على مدينة تطاوين، اليوم الأربعاء، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين اندلعت منذ الأحد الماضي للمطالبة بوظائف وتطبيق اتفاق موقع منذ 2017.



وهدأت وتيرة الاحتجاجات في الشوارع اليوم إثر تعهد الرئيس قيس سعيد أمس الثلاثاء من باريس أثناء زيارته لفرنسا، بتنظيم لقاء مع ممثلين عن الجهة والاستماع إلى مطالبهم حال عودته إلى تونس.



كانت شوارع المدينة الواقعة على أطراف الصحراء قرب شركات انتاج النفط في الجنوب، شهدت على مدى أيام عمليات كر وفر بين المحتجين العاطلين وقوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف من أجل تفريقهم.



وأوقفت الشرطة عددا من المحتجين ثم أخلت سبيلهم وأبقت على طارق الحداد المتحدث باسم "تنسيقية الكامور" الجهة الممثلة للعاطلين المعتصمين في خيام بتطاوين، ويطالب أعضا التنسيقية اليوم بإخلاء سبيله قبل مثوله للمحاكمة غدا الخميس.



وقال والي الجهة عادل الورغي، لإذاعة تطاوين، إن المتحدث باسم تنسيقية الاعتصام مفتش عنه بتهم تتعلق بالحق العام والاعتداء اللفظي والسلب والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



كانت الحكومة وقعت مع المحتجين في الجهة اتفاقا في 2017 عبر وساطة قادها اتحاد الشغل، في أعقاب احتجاجات عنيفة تسببت في مقتل شخص وجرح العشرات، من بينهم أمنيون، وتعطل انتاج النفط لأكثر من شهرين.



ويحتج العاطلون في اعتصامات منذ أسابيع، لاستكمال ما تبقى من بنود الاتفاق ومن بينها انتداب 1500 في شركات بترولية و500 آخرين في شركات حكومية بجانب موارد مالية بقيمة 80 مليون دينار (28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الجهة.



وتعد ولاية تطاوين من أكثر المناطق التي تتفشى فيها البطالة بنسبة تتجاوز 30% أي قرابة ضعف المعدل الوطني.