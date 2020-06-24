شركة مصرية توقع عقدا لإنشاء محطة طاقة في أفغانستان

صرح السفير هاني صلاح ، سفير مصر لدى أفغانستان ، بأن إحدى الشركات المصرية قد نجحت في النفاذ إلى السوق الأفغاني من خلال توقيع عقد مشروع إنشاء محطة طاقة بسعة 59 ميجاوات بقيمة تبلغ 89 مليون دولار في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان، بما يزيد من الطاقة الكهربائية في أفغانستان بنسبة 30% ويُسهم في إيجاد 200 فرصة عمل مباشرة وأعداد كبيرة من فرص العمل غير المباشرة.

وأضاف السفير صلاح - فى بيان للخارجية اليوم الاربعاء- أن هذا المشروع يُمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في العلاقات المصرية الأفغانية تعمل على تفعيل التواجد المصري في أفغانستان .

واوضح ان المشروع يساعد علي نفاذ مزيد من الشركات المصرية إلى السوق الأفغاني الواعد خلال الفترة المقبلة، كما يُمكِن شركات الكهرباء والمقاولات المصرية من الدخول إلى أسواق دول آسيا الوسطى من خلال الربط الكهربائي بينها وبين محطة الطاقة المُزمع إنشائها شمالي أفغانستان.