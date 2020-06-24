 مقتل ما لايقل عن 28 شخصا في اشتباكات عرقية بجنوب السودان - بوابة الشروق
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مقتل ما لايقل عن 28 شخصا في اشتباكات عرقية بجنوب السودان

اشتباكات جنوب السودان - أرشيفية
اشتباكات جنوب السودان - أرشيفية
جوبا - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 5:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 5:17 م
قال مسؤول اليوم الأربعاء إن ما لايقل عن 28 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات عرقية بدولة جنوب السودان.

وقد أصيب ما لايقل عن 150 شخصا عندما هاجم مسلحون من جماعات الونير و دينكا بور عدة قرى وبلدات صغيرة في مقاطعة بيبور، بالقرب من الحدود مع أثيوبيا أمس الثلاثاء، بحسب ما قاله جون سيبت بابا المسؤول بالإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا.

وأضاف بابا أن معظم السكان فروا من المنطقة، وحاليا لا يستطيعون الحصول على طعام.

وتعتقد السلطات المحلية أن هجوم أمس كان ردا انتقاميا على وقوع هجوم مماثل في أيار/مايو الماضي، عندما هاجم رجال من جماعة مورلي ست قرى في لوي نوير، مما أسفر عن مقتل ألف شخص.

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