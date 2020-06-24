دفع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الفيوم، الطفل من أصول مصرية عمر حسن للقيام بحملة تبرعات في مدينة Derry بأيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة، والتي يقيم فيها عمر رفقة والديه منذ نحو 15 عاماً.

ولد عمر في أيرلندا الشمالية لأبوين مصريين من محافظة الفيوم، هاجرا إلى أيرلندا الشمالية منذ عام 2005، لكن هذا لم يقطع علاقة عمر بمصر ومتابعة أخبارها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "عمر مرتبط بمصر ودايما بيقضي إجازة الصيف في مصر"، على ما يقول والده سامح سيد الباحث في علوم المواد بأيرلندا الشمالية.

الأخبار الواردة من محافظة الفيوم مسقط رأس والد عمر، دفعت الطفل البالغ من العمر 13 عاماً إلى الاهتمام بالمحافظة، زيادة الإصابات وضعف الإمكانات، وقلة الواقيات الطبية، بمستشفى سنورس كلها أخبار عرفها عمر من عمه الطبيب بالمستشفى، وهو ما أثار اهتمامه وردة فعلهلتقديم الدعم لبلده الأم سنورس.

فكر عمر في مارثون خيري تُخصص عوائده المادية لصالح مستشفى سنورس الذي "يعاني ضغطا غير مسبوق"، كما يقول عمر، فاتجه الطفل ذو الأصول المصرية، لإطلاق حملة تبرعات عبر موقع "gofundme".

يقول عمر عبر الموقع "يجب أن نتكاتف في هذا الوقت لمساعدة بعضنا البعض، قد لا نعيش على نفس الجانب من العالم، ولكن في نهاية المطاف نحن جميعا بشر بغض النظر عن خلفيتنا أو عرقنا أو ديننا".

خالطت عمر فكرة الصيام في أطول 5 أيام بالسنة هم 18، 19، 20، 21، 22 والتي تصادف الانقلاب الصيفي، مع تنظيم مارثون للركض، يقطع عمر خلاله 19 كم، في يوم يبلغ مقدار عدد ساعات الصيام فيه 19 ساعة، حيث تغرب الشمس في أيرلندا الشمالية الساعة 10 مساء، بعدها يهم عمر إلى ماراثون الركض قبل أن يعود بسرعة إلى البيت لتناول وجبة السحور.

"اختار عمر الركض 19 كم إشارة إلى كوفيد – 19 كما أنها ربط ماراثون الجري بالصيام لإضفاء لمسة مصرية دينية على عملية التبرع"، يقول والد عمر.

جمع عمر حتى الآن حسب موقع "gofundme" نحو 1375 جنيه إسترليني وهو ما يقارب 30 ألف جنيه مصري، ويستهدف عمر الوصول إلى 1500 جنيه إسترليني "وهو مبلغ كافي لشراء جهازي تنفس صناعي لصالح مستشفى سنورس بالفيوم"، حسب والد عمر.

حصل عمر على دعم أصدقائه ومدرسته وناشطون في العمل الخيري "لقد كان أمراً مذهلاً"، يقول عمر.

استمد عمر فكرة العمل الخيري من محيط مدينة "داري" التي يقيم بها، كان منذ نعومة أظفاره يقود العمل الخيري رفقة والده في المدينة لمساعدة فقرائها، وخصوصا في شهر رمضان، حيث تنتشر فكرة المارثون الخيري في المجتمعات الأوروبية "ولعل هذا هو الذي أوحى لعمر فكرة تخصيص مارثون خيري يخصص عوائده للطواقم الطبية".

ويأمل الأب أن تحظى مبادرة ابنه بدعم رجال الأعمال المصريين ونجوم كرة القدم مثل محمد صلاح، وتخصيص عوائدها لصالح المستشفيات المصرية، والأطقم الطبية " حتى نستطيع الحفاظ على أرواح أحبائنا"، يقول والد عمر.