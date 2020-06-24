وزير الري السوداني: الخرطوم تلقت دعوة من إثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية أكدت موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.

وأضاف «عباس»، في بيان صحفي أصدره، اليوم الأربعاء، «تواصل الحكومة السودانية جهودها لتنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات ملف سد النهضة وموقف السودان منها».

وأشار إلى مشاركته لوزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين إسماعيل، بإطلاع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان بآخر تطورات هذا الملف، والتأكيد على عدة نقاط، أولها أن مبادرة رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، مازالت في الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة.

وأوضح أنه «تم التأكيد على أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان بتاريخ 14 يونيو 2020، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصًا وأن هناك اتفاق في معظم الوسائل الفنية، وأن السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة؛ لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة».

وتابع: «الخلافات تتركز حاليًا في القضايا القانونية الأساسية، من حيث إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة».

وأشار إلى أن «السودان بصدد دراسة تقديم خطاب إلى مجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه، أسوة بمصر وإثيوبيا، وتقديم مقترحاته للحلول».