 حسام زكي: الموقف المصري أقوى بكثير من الإثيوبي في ملف سد النهضة - بوابة الشروق
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حسام زكي: الموقف المصري أقوى بكثير من الإثيوبي في ملف سد النهضة

أرشيفية
أرشيفية
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:33 ص

أمين عام الدول العربية: المنهج المصري في التعامل مع ملف سد النهضة سليم ويهدف إلى إحراج إثيوبيا

قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن الموقف المصري أقوى بكثير من نظيره الإثيوبي بالنسبة لملف سد النهضة، مشيرًا إلى أهمية التفرقة ما بين الموقف القانوني وما تم على الأرض من بناء السد.

وأضاف «زكي» خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن تصريح إثيوبيا بأن مصر وافقت على بناء السد به تزييف للحقيقة، موضحًا أن مصر وافقت على المضي قدمًا في بناء السد، وفقًا لمجموعة من الشروط، وبما لا يخل بمصالحها المائية.

وذكر أن الأمور لا تسير بسياسة فرض الأمر الواقع مثلما تفعل إسرائيل مع فلسطين ببناء المستوطنات، لافتًا إلى أن النظرة بأن من يلجأ للقانون هو الطرف الأضعف ليست صحيحة.

وأكد أمين عام مساعد جامعة الدول العربية أن المنهج المصري في التعامل مع الملف سليم، قائلًا إن الموقف يهدف إلى إحراج إثيوبيا وجعلها في موقف منعزل، وتغيير سلوكها والرجوع إلى الحقيقة والقانون، فضلًا عن حمل الطرف الإثيوبي على أن تكون ملتزمًا.

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