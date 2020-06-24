رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تفعيل التعاون مع الأردن في مكافحة كورونا والملفات الاستراتيجية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أهمية العلاقات العراقية الأردنية والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها ستشهد تفعيلاً سريعاً يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين، خاصة التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا والملفات الاستراتيجية الثنائية.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال استقبال الكاظمي، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حيث نقل الأخير تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، للكاظمي، ودعمهما الكامل للعراق في جميع المجالات ورغبتهما في تعزيز العلاقات بين البلدين.