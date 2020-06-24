إلغاء ماراثون برلين 2020 بسبب كوفيد-19  

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن منظمون يوم الأربعاء عدم إقامة ماراثون برلين، واحد بين أكبر ستة سباقات في العالم، خلال العام الجاري بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة السباق في 26-27 سبتمبر أيلول المقبل لكن سبق للمنظمين الإعلان عن عدم إمكانية إقامته في هذا التوقيت بسبب حظر ألمانيا التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص حتى 24 أكتوبر.

وماراثون برلين واحد من مجموعة بارزة لسباقات الماراثون والتي تضم أيضا طوكيو وبوسطن وشيكاجو ونيويورك إذ تم تسجيل 11 رقما قياسيا عالميا حتى الآن في شوارع العاصمة الألمانية.

وأعلن منظمو ماراثون نيويورك يوم الأربعاء أيضا إلغاء أكبر ماراثون في العالم والذي كان مقررا في الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل بسبب الجائحة.

وقال منظمو ماراثون برلين في بيان ”خلال الأسابيع الماضية، بذلنا الكثير من الجهد في بحث كافة الخيارات لإقامة ماراثون برلين 2020 في ظل الظروف الحالية.

”عملنا بجدية على تطوير مفهوم النظافة والتطهير وعقدنا مناقشات لا حصر لها مع خبرائنا والسلطات المسؤولة وكافة الأطراف المعنية“.

وأضاف البيان أنه مع ذلك أظهر تحليل جدوى شامل أنه لا يمكن إقامة الماراثون في وقت لاحق من العام الحالي أيضا.

وستجعل حرارة الجو وقصر مدة النهار من الصعب إقامة الماراثون فضلا عن عدم وضوح القواعد بعد أكتوبر المقبل.

وقال يورجن لوك مدير الشركة المنظمة للماراثون ”السؤال بشأن إمكانية سفر الرياضيين للخارج بحلول موعد الماراثون لا يمكن الإجابة عليه أيضا“.

وسيتم عرض خيار استرداد رسوم المشاركة في الماراثون على المشاركين أو الاشتراك في سباق العام المقبل.