تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، صورا على نطاق واسع، تظهر جنودا صينيين يؤدون مراسم الجنازة والطقوس الأخيرة لزملائهم الذين قتلوا في الاشتباك العنيف الأخير، الذي وقع منتصف يونيو الجاري، في وادي غالوان، على الحدود بين البلدين.

وبحسب موقع "ذي لوجيكال إنديان" الهندي، يشار إلى أن حوالي 50 جنديا هنديا فقدوا أرواحهم على الجانب الصيني خلال الاشتباكات، ولكن ما حقيقة الصور المنتشرة لنعوش الجنود الصينيين؟

بالبحث العكسي للصورة على جوجل، تبين أن الصور لا تمت للشجار الواقع بين الدولتين بصلة، وإنما نُشرت في شهر أبريل عام 2019.

وقاد البحث عن الصورة إلى العثور عليها داخل تقرير إخباري لصحيفة صينية، نشر في 4 أبريل 2019، وكانت منسوبة لمراسم دفن رفات جنود صينيين متطوعين لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية الجنوبية التي دارت في عام 1950.

وبالتحقق عن المعلومات، عُثر على تقارير إخبارية أخرى، تفيد بأن أكثر من 190 ألف جندي صيني متطوع لقوا حتفهم في الحرب الكورية، التي بدأت في 25 يونيو 1950 واستمرت حتى 27 يوليو 1953.

ولم يتم حتى الآن بعد أكثر من 6 عقود، إعادة العديد من القتلى إلى الصين، فيما أظهرت الصور المزعومة عودة الدفعة السادسة من رفات هؤلاء الجنود المتطوعين المقتولين في كوريا الجنوبية، وليس على الحدود مع الهند.

وقد وثقت الصور مراسم دفن الجنود الصينيين في مقبرة الشهداء في شنيانج، عاصمة مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية وأكبر مدينة في شمال الصين.

أما بالنسبة لأعداد القتلى من الجنود الصينيين على الحدود الهندية خلال الاشتباكات الأخيرة بين البلدين، فلم يؤكد الصينيون عددهم.

ولم يخرج تأكيد رسمي لوفاة جنود صينيين من الحكومة أو الجيش، كما لم توجد أية تقارير إخبارية عن الكلمات الرئيسية التي حملتها الصورة المزيفة، ولم يصدر جيش التحرير الشعبي الصيني أي معلومات من هذا القبيل حول الاشتباك بين الهند والصين.

يذكر أن هو شي جين، رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز، الناطقة بلسان الحكومة، كتب عبر حسابه على موقع تويتر، أن الحكومة الصينية لم تفصح عن الأرقام الرسمية للخسائر التي وقعت خلال الاشتباك مع الجنود الهنود، لكن مع ذلك قالت في 22 يونيو إن عدد الجنود الصينيين الضحايا خلال الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع الهند، أقل من 20 جندي.