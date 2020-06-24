مقتل 4 أشخاص وتضرر مبان إثر زلزال قوي في المكسيك

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أعلنت الهيئة الوطنية المكسيكية لرصد الزلازل الثلاثاء أن زلزالا بقوة 5ر7 درجة بحسب مقياس ريختر للزلازل ضرب جنوبي المكسيك، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص وتضرر عشرات المباني.

ونقلت قناة فورو التلفزيونية عن ديفيد ليون منسق شؤون الحماية المدنية القول إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون، في ولاية أواكساكا.

كما نقلت القناة عن أليخاندرو مورات حاكم ولاية أواكساكا قوله إن من بين ضحايا الزلزال شخصين لقي أحدهما حتفه وأصيب الآخر، إثر انهيار أرضي خلال قيادة سيارة في هواتولكو.

وقال ديفيد ليون إن القتيل الثانى لقي حتفه في أوزولوتيبيك بنفس الولاية.

كما تضررت مبان في أواكساكا، بما في ذلك مستشفى في سان بارتولو كويوتبيك، وفقا لسلطات الحماية المدنية في الولاية.

وأظهرت صور حجارة تسقط من المباني والجدران تنهار في عاصمة الولاية أواكساكا دي خواريز.

وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء الولاية بعد وقت قصير من وقوع الزلزال في الساعة 1029 صباحًا (1529 بتوقيت جرينتش).

ويقع مركز الزلزال على بعد 23 كيلومترا جنوب شرقي كروسيسيتا قبالة ساحل ولاية أواكساكا على عمق خمسة كيلومترات.

وسجلت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل 147 هزة ارتدادية، بلغت شدة أقواها 6ر4 درجة خلال الساعة التالية.

وشعر سكان العاصمة مكسيكو سيتي /نحو700 كم من كروسيسيتا/ بالزلزال، حيث خرج الكثيرون إلى الشوارع تاركين منازلهم بعد تفعيل آلية التنبيه والإنذار.