‏أسوشيتد برس: إطلاق نار داخل مركز تجاري بفرجينيا الأميركية

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أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وكالة أسوشيتد برس، بوقوع إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية فرجينيا الأميركية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.