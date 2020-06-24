‏أسوشيتد برس: إطلاق نار داخل مركز تجاري بفرجينيا الأميركية

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وكالة ‏أسوشيتد برس، بوقوع إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية فرجينيا الأميركية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.