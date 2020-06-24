 ‏أسوشيتد برس: إطلاق نار داخل مركز تجاري بفرجينيا الأميركية - بوابة الشروق
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‏أسوشيتد برس: إطلاق نار داخل مركز تجاري بفرجينيا الأميركية

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 1:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 1:51 ص

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلًا عن وكالة ‏أسوشيتد برس، بوقوع إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية فرجينيا الأميركية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.


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