قصف جوي يستهدف مواقع تابعة للجيش السوري في محافظة حماة

قال مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من "الأهداف المعادية" في محافظة حماة وسط سوريا.

وأفاد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى اهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".

وقالت مصادر محلية في محافظة حماة إن "انفجارات مستمرة تشهدها مدينة السلمية جراء استهداف مستودعات للذخيرة في معمل البصل جنوب غرب مدينة السلمية ، وتقوم فرق الاطفاء بإخماد الحرائق".

من جانبها أفادت مصادر في المعارضة السورية لـ (د.ب.أ) بسقوط أكثر من 15 عنصراً من القوات الحكومية السورية بين قتلى وجرحى في قصف طال الفوج 46 بريف حماة الغربي.

وأكدت المصادر أن "المواقع التي تم استهدافها في منطقة السلمية ومنها معمل البصل ومركز الاعلاف في بلدة عقيربات شمال مدينة السلمية والمركز الثقافي في بلدة الصبورة شرق السلمية هي مواقع للقوات الإيرانية".

وتعرضت مواقع تابعة للجيش السوري مساء الثلاثاء في محافظات دير الزور وحمص والسويداء لقصف جوي إسرائيلي.

وقال مصدر عسكري: "ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة ، وبالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان".