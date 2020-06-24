اعتصام 300 عامل بشركة للغزل في برج العرب الجديدة بعد طردهم

• القوى العاملة: الاتفاق مع الشركة على التعويض عن إنهاء خدمتهم مقابل أجر قيمته شهر شامل عن كل سنة



اعتصم حوالي 300 عامل في شركة "سيتكور" للغزل الموجودة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، عقب قيام إدارة الشركة بإنهاء خدمتهم بلا تعويض، دون مراعاة لحقوقهم الضائعة، وتشريد أسرهم في ظل التداعيات الاقتصادية المصاحبة لأزمة كورونا.

البداية كما رواها العمال، لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، أن العمال تفاجئت بأصحاب المصنع يقومون بإبلاغهم في أكتوبر الماضي بإيقاف الماكينات لعمل صيانة لمدة أسبوع، مع خصم حوالى 25% من مرتبات العاملين بالمصنع، ومنع صرف الوجبة الساخنة التي كانت تصرف لهم، وإبلاغ العمال بإخلاء السكن الإداري الذي يقيمون به منذ 14 عاما؛ لأن معظمهم من خارج الإسكندرية، وتلى ذلك تهديدهم بالإقالة والطرد.

وبسؤال خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالإسكندرية، قال إنه تم عقد اجتماع، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلي العمال، وتم الاتفاق مع الشركة على تعويض العاملين عن إنهاء خدمتهم مقابل أجر قيمته شهر شامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، على أن يتم صرف التعويض على 3 دفعات في صورة شيكات مستحقة الدفع في المواعيد المحددة لها، وأن تصرف الدفعة الأولى خلال شهر يونيو الحالي، والدفعة الثانية بعد شهرين من صرف الأولى، والدفعة الثالثة بعد شهرين من صرف الثانية.

ووافق ممثلو الشركة على هذا الاتفاق، لكنه طلب أجلا من الوقت مدته 5 أيام ليعرضه على مجلس إدارة الشركة لطلب الموافقة الرسمية عليه.