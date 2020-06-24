وكيل أوقاف أسوان: ملتزمون بتنفيذ ما أقرته «الأوقاف» بشأن فتح المساجد

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قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان اليوم الأربعاء: "إننا كمديرية أوقاف ملتزمون بتنفيذ جميع الضوابط والإجراءات والتعليمات التي أقرتها وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة بشأن إعادة فتح المساجد للصلاة، وكمدير أوقاف سوف أبذل قصارى جهدب لتنفيذ تلك الضوابط دون تقصير".

وأضاف مدير الأوقاف: "أننا نبهنا على جميع المسؤولين عن المساجد بضرورة الالتزام بتنفيذ ما جاء من ضوابط وإجراءات بشأن فتح المساجد".

وفي سياق متصل، كشف مصدر بمديرية الأوقاف، أن معظم مساجد المحافظة سوف تفتتح أبوابها للصلاة، مع تنفيذ الضوابط والإجراءات الخاصة لمجابهة كورونا.

وجدير بالذكر كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التقى بقيادات القطاع الديني لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس.

وخلال اللقاء أكد أنه سوف يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.