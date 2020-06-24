فاوتشي: العنصرية المؤسسية وراء التأثير الكبير لكورونا على الأمريكيين من أصل أفريقي

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أمس الثلاثاء، إن العنصرية المؤسسية تعلب دورا كبيرا في التأثير المتزايد لتفشي فيروس كورونا علي الأمريكيين من أصل إفريقي مقارنة بالأمريكيين البيض.

وردا على سؤال حول الدور الذي تلعبه العنصرية المؤسساتية خلال تفشي الوباء، قال فاوتشي خلال شهادته أمام لجنة في الكونجرس تحقق في تعامل الإدارة الأمريكية مع الوباء: "مما لا شك فيه، يعاني اصحاب البشرة السمراء من العنصرية منذ فترة طويلة جدا، ولا يمكنني أن أتخيل أن هذه العنصرية لم تساهم في الظروف التي وجد الأمريكيون من أصل أفريقي أنفسهم فيها من الناحية الاقتصادية وغيرها من الظروف"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأشار فاوتشي خلال الجلسة إلى أن مجموعة من العناصر من الممكن أن تساهم في معرفة السبب وراء التأثير المتزايد للوباء على الأمريكيين من أصل أفريقي وغيرهم من الأقليات العرقية، قائلا: "خطر الإصابة هو أول هذه العناصر"، موضحا أنه: "بسبب العوامل الإقتصادية وبعض الجوانب المتعلقة بها، فمعظم الوظائف التي يجد أصحاب البشرة السمراء أنفسهم فيها، لا توفر لهم الحماية عن طريق الجلوس أمام الحاسب الآلي والقيام بالأعمال عن بعد لفترات طويلة".

وتابع: "يضطر غالبيتهم للنزول للمجتمع والاختلاط بالناس في الدوائر التي ينتشر فيها الوباء، وفي هذه اللحظة يكونوا معرضين لخطر الإصابة بالوباء بشكل كبير".

وأوضح فاوتشي أن العامل الثاني هو انتشار الأمراض المزمنة بين فئات سكانية محددة، قائلا: "نعلم جيدا الآن العلاقة بين مضاعفات الإصابة بالوباء من دخول المستشفيات والذهاب إلى العناية المركزة والوفاة، ومعاناة الشخص من مرض مزمن".

وأظهرت نتائج إحصائيات جديدة نشرتها مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية هذا الأسبوع، أن الأمريكيين من أصل أفريقي الذين تم تسجيلهم في برنامج "ميديكير" وتم إدخالهم المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس القاتل أكثر بنحو 4 مرات من الأمريكيين البييض.

و"ميديكير" هو البرنامج الفيدرالي الذي يوفر التأمين الصحي للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الأصغر سنًا من ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وجاءت هذه الإحصائيات في وقت اجتاحت فيه موجة من الاحتجاجات العارمة المنددة بعنف الشرطة والعنصرية فى الولايات المتحدة، على خلفية مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد خنقا على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا الشهر الماضي.