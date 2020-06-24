تركيا تعتقل 438 شخصا بتهمة الإنتماء لـ«جولن» في الأشهر السبعة الماضية

ذكر موقع صحيفة "جزته دوفار" التركية، أن المحاكم التركية سجنت 438 شخصا من أصل 847 معتقلا تم احتجازهم لدى الشرطة في ولاية إزمير التركية، في 6 تحقيقات منفصلة بتهمة الانتماء لجماعة الداعية التركي فتح الله جولن، التي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فشلة عام 2016، وذلك في خلال السبعة أشهر الماضية.

وأوضح الموقع أن الاعتقالات جرت بين شهري نوفمبر ويونيو الجاري، مع إصدار مكتب المدعي العام في إزمير مذكرات اعتقال لـ 847 من المشتبه فيهم ، بما في ذلك 631 من الأفراد العسكريين العاملين .

من بين المعتقلين جنود سابقين وطلاب عسكريين اتهمتهم النيابة بالانتماء إلى جماعة جولن، على الرغم من أنهم لم يرد مشاركتهم في حركة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن القوات المسلحة التركية أقالت ما يقرب من 20 ألفًا من العسكريين منذ عام 2016 بسبب علاقاتهم المزعومة مع الحركة.