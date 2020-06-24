رئيس العمل الوطني بليبيا: أردوغان يحلم ببناء دولة عثمانية جديدة على حساب الشعوب العربية

قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، إنه منذ «إعلان القاهرة» وُضعت خطوط حمراء واضحة وصريحة للتدخل التركي السافر لاحتلال ليبيا، مشيرًا إلى حدوث تداعيات كثيرة بعد خطاب الرئيس السيسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لجولة «أخبار ten» المُذاعة عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «المتغطرس» يحلم ببناء دولة عثمانية جديدة على حساب الشعوب العربية.

وأشار إلى تأكيد البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة خطوات جادة في سبيل «كبح دماء أردوغان»، مضيفًا أن ما يقوم به أردوغان هدفه التواجد على الحدود المصرية.

وأكد رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا، أنه لابد من وقوف جميع الدول العربية بجدة في مواجهة أردوغان وأطماعه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد جدد حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مصلحة شخصية للتدخل.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، أمس السبت، «مصر لا تريد لليبيا سوى الأمن والاستقرار والتنمية، ومستعدون لتدريب شباب وتسليح القبائل الليبية».

وأعرب عن تقديره واحترامه للقبائل الليبية، مؤكدًا أن تقدم القوات المصرية داخل ليبيا سيكون على رأسه القبائل.

https://youtu.be/VxVqZq_o2hE