ميدو: أطالب الدولة بالتدخل لإنهاء المشهد المؤسف بين مسؤولي الأهلي والزمالك

طالب أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك وفريق المقاصة السابق، تدخل الدولة لإنهاء حالة التراشق والاحتقان القائمة بين مسؤولي الزمالك والأهلي.

وقال ميدو خلال استضافته على قناة "صدى البلد" :" ما يحدث بين الطرفين مشهد مؤسف، يجب تدخل الدولة لإنهاء حالة التطاول والتهكم التي نشاهدها كل يوم على قناة الزمالك والأهلي".

وأضاف:" ما يحدث بين الطرفين مؤسف، حزنت كثيرا من تهكم قناة الأهلي على نادي الزمالك في إحدى برامج القناة، لا يمكن أن نسخر من نادي بحجم وقيمة تاريخ القلعة البيضاء، أنا زملكاوي ولم أتهكم يوما على الأهلي".