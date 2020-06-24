أمين عام مساعد الدول العربية: قرار الجامعة بشأن ليبيا عنصر ضاغط

قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن ليبيا اليوم عنصر ضاغط بالنسبة لوضع الأزمة، لافتًا إلى أن القرار لا توجد عليه تحفظات إلا على فقرات محددة.

وأضاف «زكي» خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن المنطق المصري لا يزال قائمًا على الحل السياسي لتوحيد الصف بين الفرقاء الليبيين، إلا إذا تعرضت مصر إلى تهديد مباشر لأمنها القومي.

وأشار إلى أن اللجوء إلى الوسائل العسكرية والحل الميداني العسكري في غاية الصعوبة داخل ليبيا، منوهًا أن التكلفة المادية والإنسانية لهذه الوسائل ستكون هائلة داخل ليبيا وعلى دول الجوار.

وذكر أمين عام مساعد جامعة الدول العربية أن أهمية التدخل المصري يرسل الرسائل السليمة للأطراف كلها، متابعًا: «من يرغب في الحسم الميداني عليه مراجعة الحسابات مرة أخرى، ومن الأوفق العودة إلى المسار السياسي».

وعقد وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بدعوة من مصر، لبحث الأزمة الليبية.