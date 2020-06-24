 البنتاجون: نطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا - بوابة الشروق
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البنتاجون: نطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

البنتاجون
البنتاجون
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:39 ص

قال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - لقناة "العربية" الاخبارية الثلاثاء - أن واشنطن تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وكما تحث كافة الأطراف الليبية على العودة للمسار السياسي.

وكان بيان لاجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا أكد أن التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا، مشددا على رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا، وكذلك شجب التدخلات الخارجية في البلاد.

كما رحب وزراء الخارجية العرب بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري بين الفرقاء.


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