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اندلاع معارك بين فصائل معارضة وجبهة النصرة في إدلب

أرشيفية
أرشيفية
دمشق - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 1:28 ص

سيطرت فصائل غرفة عمليات "فاثبتوا" في محافظة إدلب شمال غربي سورية الثلاثاء على سجن إدلب المركزي بعد معارك مع هيئة تحرير الشام.

وقال قائد عسكري في المعارضة السورية إن " معارك عنيفة تجري بين حاليا بين فصائل غرفة عمليات "فاثبتوا" وهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة في منطقة الكورنيش وعرب سعيد.

واستخدمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة، تخللها استخدام الأسلحة الثقيلة بشكل متقطع.

وكشف القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "سبب الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام وبين فصيل حراس الدين المنضوي ضمن غرفة عمليات فاثبتوا، بعد انتشار للحواجز واستنفار أمني بين الطرفين، جاء على خلفية اعتقال القيادي السابق في تحرير الشام جمال زينية الملقب أبو مالك التلي".

واختطفت هيئة تحرير الشام أمس الأول القيادي أبو مالك لتلي، المسؤول العسكري في غرفة عمليات فاثبتوا وقائد لواء المقاتلين الأنصار، كما اختطفت القيادي في جماعة أنصار الإسلام، أبو صلاح الأوزبكي قبل أيام.

وتسيطر على إدلب حاليا فصائل معارضة وهيئة تحرير الشام.


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