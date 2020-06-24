أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بالأزهر الشريف ضوابط اختبارات الترقي للمعلمين للعام 2019 / 2020، التي تبدأ الأربعاء الموافق الأول من يوليو المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، على أن يكون يوم الأحد الموافق 19 يوليو هو يوم التخلفات للمعلمين الذين لم يدخلوا الاختبار في الميعاد المحدد لكل منطقة أزهرية بالجدول المرفق والمعلن عنه في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية -في منشور عام اليوم الأربعاء- أن معلمي منطقة شمال سيناء المستهدفين للترقي هذا العام لهم حق دخول الاختبار خلال الفترة من أول يوليو المقبل حتى 16 من الشهر ذاته كما هو وارد بالجدول.

وطالبت الإدارة المعلمين المستهدفين لاختبارات الترقي باتباع عدة ضوابط؛ منها الدخول على بوابة الأزهر الشريف لمعرفة ميعاد الاختبار طبقا للجدول المعلن عنه على البوابة ، ثم الدخول على موقع http://www.azhar.eg، بالكود والرقم السري والرقم القومي، لبدء الاختبار في الميعاد المحدد للمعلم حسب المنطقة التابع لها، ويسمح للدخول على منصة الاختبارمن الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً لكل معلم حسب ميعاد اختبار منطقته الأزهرية بالجدول المعلن عنه على بوابة الأزهر الشريف.

وأكدت الإدارة أن مدة الاختبار (35 دقيقة فقط) تحسب من بداية الاختبار ولمرة واحدة، وأن اختبارات المعلمين تنقسم إلى مستويين؛ هما: (وظيفة معلم ووظيفة معلم أول)، و(وظيفة معلم أول "أ") و(وظيفة معلم خبير).

وأشارت إلى أن عدد الأسئلة لكل مستوى 25 سؤالا على كل سؤال نقطتين بمجموع 50 نقطة، ولابد أن يحصل المعلم المستهدف على 25 نقطة على الأقل كحد أدنى لاجتياز هذا الاختبار والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى علماً بأن هذة الشهادة هى إحدى مكونات ملف الترقي، وغير ملزمة للترقي ما لم يستوف العضو بقية اشتراطات الترقي الواردة في القانون رقم 156 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2013 ولائحتة التنفيذية الصادر بشأنها القرار رقم 250 لسنة 2013.

وبشأن المعلم الكفيف أو المعلم الذي يوجد عجز في يده، أوضحت الإدارة العاملة للموارد البشرية أنه تحق له الاستعانة بمن يجيد الحاسب الآلي عند حدوث عطل فنى بالموقع يتم التعامل معه بتأجيل الاختبار إلى يوم التخلفات المعلن عنه بالجدول، وتم نشر المحاور المتعلقة باختبارات المعلمين والواردة بمذكرة الأكاديمية المهنية للمعلمين على بوابة الأزهر الشريف لنشر الثقافة بين المعلمين.

كما تم نشرها على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين – ووزارة التربية والتعليم على موقعي:

(http://academy.emis.gov.eg/alazhar) – ( www.pat.edu.eg)