محكمة ألمانية تعطي الحق لشركة سفر في إلغاء رحلة إسرائيلي إلى الكويت

قضت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، بقانونية تصرف شركة سفر عندما ألغت حجز مواطن إسرائيلي ضد رغبته، وذلك لعدم جواز دخوله الكويت عند توقف الطائرة بسبب جنسيته.



وكان الإسرائيلي المقيم في ألمانيا تقدم بالدعوى القضائية ضد الشركة مطالبا بالتعويض، لأنه أراد السفر من ميونخ إلى سريلانكا عام 2018، وكان لا بد أن تتوقف طائرته في الكويت خلال الرحلة. وألغت شركة السفر عبر الإنترنت الحجز المؤكد لأنه ليس من المسموح له دخول الكويت بسبب "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل".



وكانت محكمة لاندسهوت الابتدائية رفضت الدعوى من قبل، وأكدت المحكمة الإقليمية لمدينة ميونخ اليوم قرار المحكمة الأدنى، والذي يقضي بعدم وجود أساس للمطالبة بالتعويض. وليس من المسموح الطعن على الحكم.



وذكرت المحكمة أنه بالرغم من أن "هذا القانون ليس ذي صلة بالمحاكم الألمانية، لأنه يتعارض مع القيم الأساسية للنظام القانوني الألماني"، فإن تقديم الخدمة المحجوزة للنقل مستبعدا "بسبب الاستحالة الفعلية".



وأضافت المحكمة أن الأدلة أظهرت أن "المدعي ببساطة ليس مسموحا له بالسفر إلى الكويت بصفته حاملا لجواز سفر إسرائيلي"، حتى لو كان يريد فقط الانتقال إلى طائرة أخرى هناك.