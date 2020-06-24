مصادر تتوقع استمرار حظر سفر الأمريكان والروس للاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

أكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يستمر منع مواطني الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل من دخول دول التكتل بسبب وضع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تلك الدول، وذلك عندما يقوم الاتحاد بتحديث توجيهات السفر غير الضروري خلال الأيام المقبلة.

وأوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإبقاء حدودها مغلقة أمام معظم الزوار من خارج الاتحاد حتى يوليو، على الأقل، لكنها الآن بصدد إعداد نهج لاستبدال هذا الحظر الشامل بتوصيات تختلف من دولة إلى أخرى.

واجتمع دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء لمناقشة هذه القضية. وأفادت مصادر الاتحاد الأوروبي، بأن عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين السابقين يعد معيارا مهما.

ويمكن أن يصبح الحد الأقصى للإصابات هو 16 لكل 100 ألف نسمة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق وبحسب تأكيد العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، رغم أنه قد يكون أعلى. ووفقا للمصادر الدبلوماسية فإن هذا هو المتوسط الحالي للاتحاد الأوروبي.

كما جرى مناقشة معايير أخرى مثل الاتجاه الثابت أو الاتجاه المتراجع للإصابات.