الإمارات تطلق أول منصة إلكترونية للتعليم المصرفي والمالي بالشرق الأوسط

أطلق معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية منصة "إنسايت" وهي أول منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في التعليم المصرفي والمالي في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء أن المنصة تعد الأفضل ضمن فئة البرامج التعليمية خارج الفصول الدراسية وتهدف لتطوير كفاءة الكوادر الوطنية في الدولة من خلال صقل مهاراتهم وتطوير مستقبلهم المهني عبر بيئة إلكترونية تفاعلية تتيح لهم فرص وظيفية أفضل في القطاع المالي والمصرفي.

وأشارت الوكالة إلى أن المنصة تعتمد على منظومة شاملة لبرامج التعليم التفاعلية، ويمكن للمتخصصين والمتدربين في القطاع المصرفي والمالي حاليا الوصول المجاني إلى نظام المنصة الأساسي والذي يقدم ما يقارب 100 دورة تدريبية حتى الآن كما يمكنهم الحصول على شهادات إتمام الدورات التعليمية إلكترونيا.

بدوره، قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إنهم يطمحون لتأسيس مستوى تعليمي جديد يواكب متطلبات المستقبل من خلال إطلاق أول منصة إلكترونية للتعليم المصرفي قادرة على الاستجابة والتعاطي مع تقنيات التكنولوجيا بشكل أسهل وذلك في ظل توجه العديد من المؤسسات المالية والمصرفية لتطبيق التدريب عن بعد.

ولفت إلى إطلاق المنصة لتكون بديلا عمليا لطرق التعليم والتدريب التقليدية التي تعتمد على الحضور الفعلي، معتبرا أن المنصبة تعد الأفضل من نوعها في فئة المنصات التعليمية والأولى في الشرق الأوسط حيث توفر أكثر من 100 دورة تفاعلية للمصرفيين.