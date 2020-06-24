وزيرة الثقافة: مسموح لمسارح القطاع الخاص بعودة العمل بنفس ضوابط القومية منها

وزير الثقافة: تلقينا 27 مليون زائر إلكترونيا من دول متعددة حول العالم

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة ستبدأ في تقديم العروض الفنية في بعض قصور الثقافة بالمحافظات، تزامنًا مع بدء عودة النشاط الثقافي في القاهرة.

وأضافت «عبدالدايم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن مسارح القطاع الخاص مسموح لها بالعمل بنفس النسبة والاحتياطات التي تعمل بها المسارح القومية.

ولفتت إلى أن المسارح القومية ومسارح العمل الخاص تتيح الخدمات الثقافية الإلكترونية يوميًا، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تقديم هذه الخدمة للمواطنين.

وذكرت أن «الوزارة تلقت 27 مليون زائر إلكترونيًا من دول متعددة حول العالم، مستفيدون بالخدمات الثقافية التي تقدمها الوزارة أون لاين، ما شجع على بدء عرض كنوز الثقافة المصرية في كل القطاعات».

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداس الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.