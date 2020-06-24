صلاح يسجل أول أهدافه مع ليفربول بعد العودة من توقف كورونا

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تسجيل أولى أهدافه بعد العودة من توقف كورونا، وذلك في مرمى كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في مباراة الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني قبل انتهاء الشوط الأول بقليل، بينما تقدم الليفر عن طريق ألكسندر آرنولد في الدقيقة 23.

ويعد هذا الهدف هو الأول لصلاح بعد العودة من توقف "جائحة كورونا"، حيث توقفت المنافسات قبل 3 أشهر، وعاد الريدز للعب مجددا قبل 3 أيام أمام إيفرتون ولكن غاب صلاح عن تلك المواجهة، وسجل اليوم الأربعاء، أول أهدافه بعد العودة.

وبات صلاح في المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين وبرصيده 17 هدفا، ويتفوق عليه فقط جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب الـ19 هدفا.