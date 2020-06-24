تلطيخ تمثال للإمبراطور فيلهلم الثاني في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن مجهولين قاموا بتلطيخ تمثال للإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني في مدينة كولونيا الألمانية بطلاء أحمر وشعارات تنتقد دور الإمبراطور إبان الحقبة الاستعمارية.

وذكرت الشرطة أنه تم إزالة اللافتات والملصقات من التمثال، مضيفة أن خبراء يعملون حاليا على تحديد نوع مادة الطلاء التي يمكن استخدامها لاستعادة التمثال لحالته.

وكان فيلهلم الثاني إمبراطورا ألمانيا وملكا على بروسيا منذ عام 1888 حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918، ودفع فيلهلم الثاني ألمانيا لتوسيع نفوذها كقوة استعمارية خلال فترة حكمه.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات ضد العنصرية، التي اندلعت في الولايات المتحدة عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فوليد على يد الشرطة، أثارت موجة من الاحتجاجات على مستوى العالم، وأصبحت التماثيل، التي تكرم القادة الاستعماريين، هدفا متزايدا للاحتجاجات والتخريب.