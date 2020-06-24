 السعودية.. السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد المملكة اعتبارا من اليوم - بوابة الشروق
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السعودية.. السماح بإقامة الدروس والمحاضرات بمساجد المملكة اعتبارا من اليوم

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 2:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 2:21 م

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، السماح بإقامة الكلمات والدروس في المساجد والجوامع بمناطق المملكة اعتبارًا من اليوم، على أن تكون الكلمة بعد الصلاة مباشرة، وبحد أقصى لا تتجاوز عشر دقائق، على أن يكون الدرس متوافقًا مع ضوابط بروتوكول مدة فتح المساجد؛ وذلك بما لا يتجاوز نصف ساعة.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، أن الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنية؛ وذلك لحرصها على صحة المواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن قرار السماح بعودة الدروس والمحاضرات في المساجد مشروط بالالتزام بالبرتوكولات الخاصة بمدة فتح المساجد وإغلاقها.

وأضاف أن العمل بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ودور التحفيظ النسائية مستمر عبر تقنيات التَعليم عن بُعد، من خلال الوسائل التقنية القائمة منذ بداية هذه الأزمة حتى إشعار آخر.

وأهاب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد بالجميع بالحرص على العمل وفق البرتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي المساجد.


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