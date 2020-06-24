تراجع إنتاج الصلب في ألمانيا لأكثر من الربع في مايو

تراجع إنتاج الصلب في ألمانيا على نحو ملحوظ في مايو الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا.

فقد أعلن اتحاد اقتصاد الصلب الألماني اليوم الأربعاء أن المصانع أنتجت في مايو الماضي أقل من 6ر2 مليون طن من الصلب الخام، بتراجع قدره 27% مقارنة بنفس الشهر عام 2019.

وتسارعت بذلك وتيرة تراجع إنتاج الصلب، حيث بلغت نسبة التراجع في أبريل الماضي 24% على أساس سنوي.

ويخشى الاتحاد من استمرار تراجع المبيعات لما بعد عام 2020. ولا يستبعد الاتحاد أن يتراجع إنتاج الصلب برمته في ألمانيا لأدنى من المستوى الذي تراجع فيه إبان الأزمة المالية عام 2009، عندما أنتجت المصانع الألمانية في ذلك العام 7ر32 مليون طن من الصلب، مقابل 7ر39 مليون طن عام 2008.