 النمسا تصدر تحذيرا من السفر لولاية ألمانية بسبب كورونا - بوابة الشروق
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النمسا تصدر تحذيرا من السفر لولاية ألمانية بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 2:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 2:02 م

عقب التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد في مقاطعة جوترسلوه الألمانية، أصدرت النمسا تحذيرا من السفر لولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا.

 

وذكرت الخارجية النمساوية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: "على خلفية الانتشار الجديد لفيروس كورونا، سينطبق على ولاية شمال الراين-ويستفاليا تحذير جزئي من السفر (الدرجة الأمنية الخامسة) - يُحذًّر من السفر إلى شمال الراين-ويستفاليا".

 

وبالنسبة لباقي ألمانيا، ترى الوزارة وجود خطورة أمنية أقل (المستوى 4)، حيث جاء على الموقع: "لا يوصى بالسفر غير الضروري إلى ألمانيا".

 

وبوجه عام هناك 6 مستويات من التحذير من السفر في النمسا. وينطبق أعلى تحذير عندما يتعلق التحذير بالبلد بأكمله. وتضع النمسا ولاية شمال الراين-ويستفاليا في نفس مستوى التحذير من السفر إلى مقاطعة هوبي الصينية ومدينة لومباردي الإيطالية.


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