النمسا تصدر تحذيرا من السفر لولاية ألمانية بسبب كورونا

عقب التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد في مقاطعة جوترسلوه الألمانية، أصدرت النمسا تحذيرا من السفر لولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا.

وذكرت الخارجية النمساوية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: "على خلفية الانتشار الجديد لفيروس كورونا، سينطبق على ولاية شمال الراين-ويستفاليا تحذير جزئي من السفر (الدرجة الأمنية الخامسة) - يُحذًّر من السفر إلى شمال الراين-ويستفاليا".

وبالنسبة لباقي ألمانيا، ترى الوزارة وجود خطورة أمنية أقل (المستوى 4)، حيث جاء على الموقع: "لا يوصى بالسفر غير الضروري إلى ألمانيا".

وبوجه عام هناك 6 مستويات من التحذير من السفر في النمسا. وينطبق أعلى تحذير عندما يتعلق التحذير بالبلد بأكمله. وتضع النمسا ولاية شمال الراين-ويستفاليا في نفس مستوى التحذير من السفر إلى مقاطعة هوبي الصينية ومدينة لومباردي الإيطالية.