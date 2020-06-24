 الحكومة السودانية تتعهد تطبيق عقوبات رادعة تجاه المتلاعبين بالاقتصاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة السودانية تتعهد تطبيق عقوبات رادعة تجاه المتلاعبين بالاقتصاد

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:47 ص

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد.

وشدد دقلو، في ختام اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين في المحفظة التمويلية التجارية، على دعمه الكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد خلال الفترة الانتقالية، ودعمه للإقتصاد من خلال ضخ مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية في خزينة البنك المركزي في الأيام القليلة القادمة.

وتوقع انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة، مشيرا إلى تطبيق إجراءات وضوابط مكثفة للحد من تهريب الذهب.


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