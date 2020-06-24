البنك المركزي الأوروبي لا يتوقع عودة الاقتصاد إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا قبل 2022

لا يتوقع البنك المركزي الأوروبي عودة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى النمو الذي كان عليه قبل أزمة جائحة كورونا قبل عام 2022.

وقال فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، في رسالة عبر الفيديو، إنه في ضوء التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب كورونا، هناك "بعض بوادر على تعاف أولي"، مؤكدا في المقابل ضرورة التأهب لعملية تعاف أطول في المدة، "حيث سيحتاج المستهلكون والشركات بعض الوقت للتعافي من هذه الصدمة"، قائلا: "لا نعتقد أننا سنعود إلى مستوى عام 2019 قبل نهاية عام 2022".

وذكر لين أن البنك المركزي الأوروبي يقدم إسهاما كبيرا في الحفاظ على استقرار الأسواق عبر برنامجه لشراء السندات.

يُذكر أن البنك زاد من قيمة برنامجه لمشتريات الطوارئ المتعلقة بالجائحة بمقدار 600 مليار يورو ليصل إلى 35ر1 تريليون يورو، كما مدد من فترة البرنامج لمدة ستة أشهر إضافية حتى نهاية يونيو عام 2021.

ويشتري البنك المركزي الأوروبي في إطار هذا البرنامج أنواعا مختلفة من الأوراق المالية، منها السندات الحكومية لدول منطقة اليورو بشكل رئيسي.

وقال لين في إشارة إلى انتقادات مبدئية لشراء البنك للسندات: "في هذه الأوقات، تكون فوائد الشراء أكبر بكثير من المعتاد"، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرنامج إجراء طارئ محدود المدة.

وأردف: "هذا الإجراء الاستثنائي سينتهي قطعا عندما تنتهي الجائحة"، مضيفا أنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يضطلع "بدور فوق اعتيادي على الدوام".