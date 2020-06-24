الرئيس الألماني: يجب إبقاء المستقبل مفتوحا أمام الشباب

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن قناعته بأن أزمة جائحة كورونا لا ينبغي أن تقوض الفرص المستقبلية للشباب.

وقال شتاينماير، اليوم الأربعاء، في برلين خلال لقاء مع متدربين وطلاب عن تطلعاتهم المهنية في ظل جائحة كورونا: "لنبحث عن مخرج من هذه الأزمة لكن ليس على حساب الشباب"، موضحا أن الأمر يدور حول مستقبلهم، وتابع: "وهذا المستقبل لا بد أن نبقيه مفتوحا أمامهم".

وأعرب شتاينماير عن تأثره بالتضامن الذي يبديه الشباب خلال الأزمة، وقال: "إنها خطط حياتكم وأحلامكم وآمالكم، التي يتم ارجاؤها الآن أو ربما تتلاشى تماما"، مضيفا أنهم طبقوا على أنفسهم رغم ذلك إجراءات صارمة لحماية حياة الأكبر سنا، وأضاف: "أنا على قناعة بأنه علينا الآن، نحن كبار السن، إبداء التضامن".

وقال الرئيس الألماني: "يشار إليكم غالبا بأنكم جيل كورونا. لا بد أن أعترف بأنني لا أحب هذا المصطلح على الإطلاق"، موضحا أنه لا ينبغي من ناحية لجيل أن يضع تصنيفا للجيل التالي له، ومن ناحية أخرى سيقرر الشباب بأنفسهم كيف سيتعاملون مع المستقبل، مناشدا الشباب تلقي تدريب مهني رغم كل المحن والاضطرابات الحالية.