تنطلق، غدا الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ104 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" نظراً للظروف الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين من كل من: مصر والأردن ولبنان، بالإضافة إلى فلسطين، إلى جانب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وأفاد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- بأن المؤتمر الذي سيترأسه رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، سيناقش تطورات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها، من خلال استغلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي انشغال العالم بفيروس كورونا بتصعيد ممارساتها وعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني، والمضي قدماً في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطاً بخطة السلام الأمريكية - الإسرائيلية المرفوضة عربياً ودولياً، وإمعانهاً في توسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان العربي السوري المحتل، وتحدي إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن المؤتمر سيناقش أيضا مستجدات أوضاع اللاجنين الفلسطينين في الدول العربية "المضيفة"، وكذلك قضية القدس، خاصة في ظل التطورات الخطيرة وما تتعرض له المدينة المقدسة من هجمة استيطانية تهويدية للسيطرة عليها، وعلى مقدساتها الاسلامية والمسيحية، وكذلك نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" وأوضاعها المالية، والسعي لتوفير التمويل اللازم للوكالة ومساندتها للقيام بدورها الحيوي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه ستتم -خلال أعمال الدورة- مناقشة آخر تطورات الاستعمار الاستيطاني، وجدار الفصل العنصري، ومتابعة تطورات الانتفاضة، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمصادقة على توصيات الدورة 82 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين التي عقدت بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 18 يونيو الجاري.

يذكر أن توصيات المؤتمر سيتم رفعها إلى الدورة العادية رقم (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها في سبتمبر القادم.